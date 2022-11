Wolke Janssens et STVV en vacances sur une mauvaise note: "C'est une défaite imméritée pour nous"

STVV s'est incliné contre le Cercle de Bruges pour la dernière rencontre avant la Coupe du Monde.

Au regard de certaines autres rencontres de la soirée, ce duel entre STVV et le Cercle de Bruges n'a pas été flamboyant et un seul petit but a décidé de la rencontre, celui du japonais du Cercle. Wolke Janssens est déçu de ce résultat final qui met un coup de frein au parcours de l'équipe.

"C'est une défaite imméritée pour nous. Je pense que nous étions meilleurs en première mi-temps et aussi plus dangereux. Sans grandes occasions, mais certainement avec le meilleur du jeu. Seule la dernière passe n'est pas sortie", déclaré Janssens au micro de Eleven Sports.

Du coup les Canaris ont été punis par un but de Ueda. "La deuxième mi-temps n'était pas du tout du football. Beaucoup de longs ballons et puis eux, ils ont fini par passer une fois. Ils ont une occasion et la terminent. Ils ont été efficaces et c'est malheureux pour nous."