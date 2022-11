Genk blinde déjà son entraîneur à succès, Wouter Vrancken

Rien d'étonnant, après une telle première partie de championnat.

Arrivé cet été en provenance de Malines, Wouter Vrancken a métamorphosé un Racing Genk sortant d'une saison 2021-2022 moribonde. En seulement quelques mois, les Limbourgeois ont pris les commandes de la Pro League et roulent tout simplement sur le championnat, avec 15 victoires en 17 matchs et 10 points d'avance sur le second, l'Union Saint-Gilloise.

Le board limbourgeois n'aurait alors pas hésité et, selon Het Laatste Nieuws, voudrait d'ores et déjà convenir d'un nouveau contrat avec Vrancken. Ainsi, alors qu'il était déjà lié au Racing pour une durée indéterminée, Vrancken pourrait s'engager "pour les quatre prochaines saisons, ou au long terme", selon le journal flamand. L'accord devrait être entériné très prochainement, et une conférence de presse devrait se tenir demain (mardi) afin d'annoncer la nouvelle.