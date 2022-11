Décalé-Qatar, épisode 2 : le Qatar a-t-il quelque chose à cacher?

Chaque jour, nous essayerons d'avoir un regard décalé sur cette Coupe du Monde. À quatre jours du coup d'envoi, qui a des nouvelles de l'équipe nationale du Qatar?

Le Qatar a pris rendez-vous avec sa Coupe du Monde depuis près de 10 ans. Nous sommes à quatre jours du grand rendez-vous mondial, que tout un pays attend, et pendant ce temps que fait l'équipe de Félix Sánchez Bas (le sélectionneur espagnol) ?

Elle est cachée à Marbella. Et quand on dit caché, c'est caché. Ils sont dans le grand centre d'entraînement de Marbella, qui accueille généralement les équipes lors des stages hivernaux. Ils s'y entraînent depuis près d'un mois, en jouant des rencontres amicales. Ils ont gagné toutes ces rencontres, enfin, il paraît, car c'est plus simple de rentrer au Vatican habillé comme Borat que d'aller voir un entraînement du pays organisateur. Autrement dit, personne n'a pu assister à ces rencontres.

La presse ? Interdite ! Il n'y a pas de conférence de presse, pas d'informations qui sortent, les joueurs quittent leur hôtel deux fois par jour, uniquement pour aller au centre d'entraînement. Il leur est interdit de quitter l'hôtel, ne vont pas sur la plage, pas dans les restaurants. Une belle prison dorée. On espère tout de même qu'ils ont la télévision et qu'ils savent que Charles III est Roi d'Angleterre.

Du coup, lors du match de dimanche contre l'Equateur, le Qatar sera vraiment une surprise pour tout le monde.