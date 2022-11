Leandro Trossard : "J'ai montré que je méritais d'être titulaire"

Quel rôle sera réservé à l'ailier de Brighton lors de cette Coupe du monde ?

Les Diables sont arrivés au Koweit afin d'entamer leur préparation pour la Coupe du monde. Parmi eux, un certain Leandro Trossard, qui espère bien ne pas second jouer le rôle de second couteau et continuer dans la lignée de sa superbe première partie de saison avec Brighton.

"Cette Coupe du monde est une grande opportunité pour la Belgique, mais je ne la vois pas comme notre dernière chance de gagner. Il y a encore des joueurs talentueux à venir", a déclaré Leando Trossard pour VTM. "Je ne sais pas si l'on peut encore appliquer beaucoup de choses dans ce match contre l'Egypte (par rapport à la composition d'équipe). Je ne pense pas que beaucoup de choses vont changer."

Une question se pose bien évidemment, au-delà des ambitions de l'équipe, Trossard sera-t-il titulaire lors de cette Coupe du monde ? "On m'a souvent posé des questions concernant une place de titulaire. Je pense que je la mérite, et que je l'ai montré ces derniers mois. C'est au coach de faire ses choix, mais ne pas commencer serait une déception. Même si à la fin du voayge, je n'ai joué que quelques minutes, cela serait une déception."

"Qu'Eden Hazard pense que je mérite de jouer ? C'est bien. Mais ce n'est pas lui qui fait les choix, c'est le sélectionneur national", a répondu Trossard.