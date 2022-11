Tunisie : un joueur claque la porte de l'équipe nationale après sa non-sélection pour la Coupe du Monde

Drôle de scénario en Tunisie : d'abord repris dans la présélection réservée aux joueurs évoluant au Moyen-Orient, Saad Bguir a été écarté des 26 définitifs...et l'a très mal pris.

Saad Bguir (28 ans) ne portera plus le maillot des Aigles de Carthage. C'est du moins ce qu'affirme le milieu de terrain tunisien évoluant à Abha (Arabie Saoudite), et écarté de la liste des 26 par Jalel Kadri. Bguir affirme en effet à la radio ShemsFM que le choix du sélectionneur n'est pas personnel mais plutôt lié aux desideratas du président de la fédération, Wadii Jarii. "Je ne jouerai plus pour la Tunisie tant qu'il sera président", assure Bguir, furieux.

"Ma mise à l'écart n'était pas du tout un choix technique du staff mais bien une envie de la part de la fédération", estime le médian, qui compte 20 caps (5 buts) et était finaliste de la dernière Coupe Arabe des Nations avec les Aigles de Carthage. Bguir aurait disputé sa première Coupe du Monde.