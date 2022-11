Destination MLS pour Ronaldo ?

Avec la bombe lâchée récemment dans les médias, Cristiano Ronaldo n'est plus le bienvenu à Old Trafford.

Le torchon brûlait déjà il y a quelques mois entre Cristiano Ronaldo et Mancheser United, mais il l'est définitivement depuis les récentes sorties médiatiques du joueur.

Ce dernier était censé partir cet été mais personne n'était intéressé par ses services notamment à cause de son salaire. Mais le club devrait l'obliger à plier bagages en hiver. Si le Bayern et Chelsea ont déclaré ne pas être intéressés. Un club observe la situation attentivement selon The Sun.

Il s'agit de l'Inter Miami, club de David Beckham, qui a déjà affirmé à plusieurs reprises son rêve d'aligner Messi et Ronaldo dans la même équipe. Mais est-ce que le Portugais acceptera de ne plus faire partie des têtes d'affiche européennes ?