Affaire Cristiano Ronaldo : Manchester United annonce avoir pris "les mesures appropriés"

Cela fait quelques jours que la star portugaise s'est lâché sur Manchester United, dans une interview accordée au journaliste Piers Morgan. Le club a publié un (semblant de) communiqué.

Depuis que Cristiano Ronaldo s'est déchaîné sur son employeur, Manchester United préfère rester discret, ne pas attiser les réactions et le ressentiment négatif. En réaction à l'interview choc de son joueur, qui avait déclaré s'être senti "trahi" par le club et qu'il "ne respectait pas" son coach, Erik ten Hag, ManU avait réagi en déclarant simplement qu'il attendait que "les faits complets soient établis".

Si certains s'attendaient à une amende faramineuse, ou une mise à pied de CR7 comme on a pu le lire àa et là dans de nombreux médias, la réponse ne viendra véritablement pas (pour l'instant) du club, qui a publié un communiqué dans la lignée du précédent, soit extrêmement neutre et sans vraiment d'information précise.

"Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo dans les médias. Nous ne ferons aucun autre commentaire tant que ce processus n'aura pas atteint sa conclusion."