Le sélectionneur du Canada prévient ses joueurs : "Contre la Belgique, nous devrons élever notre niveau de jeu"

"Nous avons pris un départ positif", a déclaré John Herdman dans des propos relayés par le compte Twitter de l'équipe nationale du Canada après la victoire face au Japon. "Le résultat était important pour la confiance, gagner était la cerise sur le gâteau. J'étais très intéressé par notre performance contre une équipe comme le Japon, techniquement l'une des meilleures équipes du monde. Malgré quelques absences, nous avons bien joué. Les remplaçants ont montré leur valeur. Plusieurs joueurs ont montré leurs qualités."

Mais Herdman sait que contre la Belgique, dans moins d'une semaine, ce sera une autre paire de manches. "Nous gardons les pieds sur terre et regardons maintenant match par match. C'est notre philosophie. Aujourd'hui, nous avons montré la bonne mentalité, mais cela reste un match amical. Nous devons nous débrouiller avec ce que nous avons. Contre la Belgique, nous arriverons à un niveau différent, dans des circonstances différentes. Mes joueurs devront élever leur niveau."

"Tonight this was a real team performance. We're missing some key players, and again, it's been the next man up. Different players were able to show their quality tonight."