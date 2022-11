Radja Nainggolan interloqué : "Je n'obtiendrai jamais d'explication honnête"

Le Ninja et le matricule 1, c'est fini.

Radja Nainggolan est revenu sur sa situation à l'Antwerp, où il n'aura plus sa chance. "Je n'obtiendrai jamais d'explication honnête", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Il s'est passé beaucoup de choses. C'est une période difficile. J'ai traversé suffisamment d'épreuves, alors pour moi, c'est plutôt une petite chose. J'espère que tout sera réglé rapidement et de la bonne manière. S'il y a une fin à tout ça. Mais je me comporte toujours de manière professionnelle. Ce que le club me demande, je le fais", a confié le milieu de terrain.

Envoyé dans le noyau B, Nainggolan dit essayer d'en tirer le meilleur parti. "Je sais que j'ai fait une erreur. À mon avis, la sanction était un peu trop sévère, mais bon, c'est mon avis. Avec le noyau B, je me suis toujours très bien entraîné et j'ai essayé d'apprendre quelque chose aux jeunes. J'ai déjà tissé un petit lien avec certains d'entre eux. Au début, le club m'a dit que la porte était entrouverte pour un retour, mais maintenant elle est complètement fermée. Je ne comprends pas cela, parce que j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Cela me dérangera toujours, mais je n'aurai jamais d'explication honnête", a conclu Radja Nainggolan.