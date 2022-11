Roberto Martinez : "La performance n'a pas été au niveau qu'on attendait"

Le sélectionneur a été déçu par la physionomie du match mais reste positif.

Après le match, Roberto Martinez n'a pas chercher à cacher une pointe de déception mais préfère se concentrer sur les enseignements de la rencontre au micro de la RTBF : "On voulait tirer des enseignements, physiques, techniques, tactiques, et on a pu le faire : beaucoup de joueurs ont pu jouer, Thomas Meunier, jan Vertonghen et Jérémy Doku sont revenus, Zeno Debast a rejoué, Vanaken, Tielemans ont pu jouer 45 minutes".

Tout en reconnaissant qu'il faudra se monter meilleurs dans les match à enjeu : "La performance n'a pas été au niveau qu'on attendait. On n'a pas joué ce match comme un match de Coupe du Monde, c'était pourtant l'ambition. Mais on n'a pas le temps de se préparer pour une Coupe du Monde comme d'habitude, on est là depuis deux/trois jours. On n'a pas su jouer tous les coups à fond, on a joué contre une équipe qui n'allait pas à la Coupe du Monde et qui avait un challenge contre nous. Il n'y a pas de blessure, c'est déjà ça. Maintenant, c'est une opportunité de se révéiller parce que la Coupe du Monde arrive, c'était peut-être le match qu'il nous fallait".