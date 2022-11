Le sélectionneur du Canada réagit à la défaite des Diables Rouges et évoque Eden Hazard

Le sélectionneur national canadien, John Herdman, a suivi de près le match des Diables rouges contre l'Égypte.

John Herdman a trouvé que c'était un match agréable à suivre. "L'Égypte est le premier pays depuis des années qui a pu obtenir un bon résultat contre la Belgique en tant qu'outsider. C'était fort", a déclaré Herdman dans des propos relayés dans Het Nieuwsblad.

Le résultat pourrait avoir les conséquences nécessaires pour le Canada. "Soit les Belges vont vouloir prendre leur revanche sur nous et sont encore plus motivés. Soit il y a soudainement des doutes dans leur esprit, mais je trouve cela difficile à imaginer. Des gars expérimentés comme De Bruyne, Hazard et Courtois n'hésitent pas après une erreur dans un "match amical". Si vous me demandez quels sont les cinq pays qui peuvent gagner la Coupe du monde, je compte de toute façon la Belgique parmi eux."

Herdman a également son avis sur Eden Hazard. "Nous avons analysé tous les duels des Diables Rouges et je pense toujours que Hazard est un joueur important. Il est le capitaine, il crée le mouvement et les ouvertures. Et aussi les occasions. Avec son intelligence, il fait aussi courir ses coéquipiers, il rend l'ensemble meilleur. Si les supporters belges se plaignent et font ainsi en sorte qu'Hazard ne joue pas contre nous, alors je serai 'heureux'".