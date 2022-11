L'ex-coach de Zeno Debast se rappelle : "Il voulait être milieu de terrain"

Sur Mauve TV, des entraîneurs de jeunes se rappellent des premiers pas des Diables Rouges passés par Neerpede. L'ancien coach U15 de Zeno Debast, Benoît Haegeman, a évoqué le cadet des Diables.

Benoit Haegeman a découvert Zeno Debast lorsque celui-ci est arrivé en U15 au milieu d'une solide génération : "C'était une très, très bonne équipe avec des Mario Stroeykens, Romeo Lavia, Nils De Wilde, Zeno. Nous avions gagné la KDB Cup et Zeno avait été impérial durant ce tournoi, très propre au ballon, avec une très bonne relance. Comme aujourd'hui", se rappelle le coach U15. Debast, cependant, ne voulait pas forcément être défenseur central.

Zeno était talentueux, mais de là à le voir Diable Rouge, peut-être pas !

"Mes premiers souvenirs de Zeno, c'est qu'il était...très lent ! (rires). Il voulait jouer milieu de terrain mais avait vraiment du mal sur les premiers mètres. On a donc décidé de le placer derrière", révèle Haegeman. "À Neerpede, tous les jeunes rêvent d'être n°10, n°7, n°11. Personne ne réclame d'être défenseur central. Mais quand vous leur demandez s'ils préfèrent être pros à ce poste ou n°10 dans les divisions inférieures, ils choisissent tous la carrière pro". C'est donc en tant que défenseur que Zeno Debast va exploser. "Je suis très content de voir ce qu'il réussit à ce poste désormais. Il avait une superbe technique, pied droit, pied gauche...maintenant, de là à le voir Diable ? Peut-être pas. Je ne vais pas dire que je suis surpris mais je n'aurais pas fait de pari fou à ce sujet, il y avait tant de joueurs talentueux dans cette génération qu'on imaginait aller loin".

Aujourd'hui, non seulement Debast est Diable, mais il disputera même une équipe A. "Je lui souhaite d'y jouer, une minute serait déjà magnifique. J'ignore s'il sera titulaire. J'étais déjà très content qu'il soit en équipe A à Anderlecht, alors Diable Rouge...c'est incroyable. Bien sûr, tout le mérite lui revient, mais je suis fier d'y avoir un peu contribué. Je lui souhaite le meilleur, une grande expérience et je souhaite aussi pour le club qu'il en revienne plus fort encore".