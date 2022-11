Le projet fou d'Adam : un roadtrip de 6700km vers le Qatar pour soutenir les Diables Rouges !

Depuis près d'un mois, Adam El Manawy est sur la route du Qatar. Supporter des Diables Rouges, comédien de métier, il s'est lancé un défi : aller jusqu'à Doha au volant de son ancêtre, une vieille BMW.

"C'est par où le Qatar ?" : voilà le nom de ce documentaire qu'Adam El Manawy publiera bientôt, dès début décembre, et relatant son incroyable épopée. Le concept est simple : au volant d'une vieille BMW des années 80, Adam et son caméraman Thibaut, membre de la boîte de production Jugaad basée à Bruxelles, se rendent à la Coupe du Monde 2022. Deux pièges, cependant : "L'objectif est que je ne paie jamais mon plein, je dois trouver des gens qui acceptent que je fasse un petit boulot pour eux en échange. Et l'autre défi, c'est de n'emprunter que des routes secondaires, aucune autoroute ou grand axe", nous explique Adam.

Partis le 27 octobre, les deux compères sont déjà passés par la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie et, en ce moment, la Turquie. Quand nous contactons Adam, il est en Turquie, près de Diyarbakir. À quelques heures de route...de l'Irak, qu'il traversera de Nord en Sud. "Ensuite, ce sera un passage à travers le Koweït et l'Arabie Saoudite, avant d'enfin arriver à Doha". L'objectif d'Adam était clair : "Nous voulions rappeler le caractère universel de la Coupe du Monde. Celle-ci a lieu au Qatar, et on connaît les polémiques liées à ce choix, mais tout au long du trajet, nous nous rappelons que la Coupe du Monde touche les gens de chaque pays", raconte-t-il. "Nous allons à leur rencontre, nous discutons, nous jouons au foot avec eux quand c'est possible. Et nous rencontrons une chaleur humaine et une hospitalité fantastiques".

C'est ainsi dans un petit village turc à 1750m d'altitude qu'Adam et Thibaut ont assisté au match d'ouverture de la Coupe du Monde. "Par moments, il faut adapter le concept, bien sûr : je me voyais mal arriver avec ma BMW et demander à ces gens qui n'ont pas grand chose de payer mon plein en échange d'un petit travail", reconnaît le supporter acharné, qui était présent en Russie en 2018 et y avait développé ce goût de la rencontre lors de ses nombreux trajets en train. Seul bémol : la longueur du trajet implique qu'Adam et Thibaut n'arriveront au Qatar que pour les 8es de finale. "C'est un pari qu'on a décidé de tenter. Il y a énormément d'inconnues liées à ce projet", concède Adam.

Les doutes irakiens

"Par exemple, l'Irak. J'aurais aimé obtenir le visa en amont mais l'ambassade irakienne en Belgique nous a assurés que les démarches pouvaient se faire à la frontière. On sait également que c'est un pays instable, et on n'y prendra donc aucun risque, en roulant de jour uniquement". Pas de camping prévu non plus en Irak, alors que c'était au programme régulièrement depuis le coup d'envoi du roadtrip. "Depuis la Serbie, nous logeons principalement à l'hôtel ou chez l'habitant. C'est ce que nous ferons aussi au Moyen-Orient. Je n'ai pas d'inquiétudes concernant l'accueil dans ces pays que je sais être hospitaliers". Nous discutons alors que l'Arabie Saoudite vient de battre l'Argentine ; dans quelques jours, Adam et Thibaut y seront. "C'est dommage de ne pas avoir été sur place pour ce match, ça devait être la folie".

Jusqu'à présent, la vieille BMW tient la route. Mais via Instagram, Adam avait raconté une mésaventure : "Nous sommes restés coincés 3-4 jours à Ankara après un problème moteur. Heureusement, le garagiste a fait du super travail. Mais c'est le genre d'imprévus qui allongent le trajet. La bonne nouvelle, c'est que le Qatar a finalement décidé d'autoriser les véhicules à franchir la frontière, ce qui n'était pas le cas à notre départ. Je comptais sur leur compréhension en voyant arriver une plaque...belge au poste-frontière (rires)".

Le plus dur est donc à venir pour les deux aventuriers, qui filment leurs aventures depuis le début et en publieront 6 capsules à venir sous forme de courts-métrages, dès début décembre. "Malheureusement, une partie sortira après la compétition, nous n'avions pas le choix. Mais nous espérons que la Belgique ira loin. Et surtout, qu'ils ne se retrouveront pas éliminés en poules après que nous ayons traversé tout ça", plaisante Adam El Manawy. Un teaser a déjà été publié sur la chaîne "C'est par où le Qatar?", via laquelle seront publiés les capsules. Et vous pouvez suivre au jour le jour les aventures d'Adam et sa BMW sur Instagram, alors qu'ils rentreront bientôt en Irak...