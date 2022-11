Didier Deschamps : "Kylian Mbappé faisait déjà partie des meilleurs attaquants au niveau mondial"

Kylian Mbappé est l'auteur d'un but et d'une passe décisive. Portant son total à 29 buts, il est maintenant le dixième meilleur buteur de l'EDF.

Didier Deschamps n'a pas retenu ses éloges sur le Parisien; "Kylian faisait déjà partie des meilleurs attaquants au niveau mondial. Il est en pleine confiance. Il dégage beaucoup de force, de sérénité et cela fait un moment que j'échange avec lui. Je savais qu'il allait être prêt parce que c'est sa compétition. (...) Marquer des buts de la tête, s'il rajoute cela en plus tant mieux. Il s'inscrit dans un collectif et c'est important même s'il a la capacité à faire des différences. Avoir Kylian à ce niveau, c'est très important pour mon équipe."

Kylian Mbappé est maintenant le dixième meilleur buteur et sa passe décisive a aidé Olivier Giroud à devenir le co-meilleur buteur des Bleus, 51 buts comme Thierry Henry.