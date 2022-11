Homme du match ? Kevin De Bruyne ne comprend pas !

Kevin De Bruyne n'a pas réalisé un excellent match hier. Pourtant, c'est lui qui a été élu homme du match.

Le Citizen n'a pas particulièrement brillé et on aurait logiquement et sans réfléchir imainé que Thibault Courtois serait homme du match. Mais la FIFA a quand même élu Kevin De Bruyne, qui a été le premier surpris. "Je ne sais pas pourquoi j'ai obtenu ce trophée, je ne pense pas avoir joué un aussi bon match. Peut-être à cause de mon nom."

Pour rappel, l'homme du match est désigné par plusieurs observateurs, de différentes nationalités, situés dans la tribune lors de chaque rencontre.