Roberto Martinez : "On doit construire sur la base de ce match"

Le sélectionneur est revenu sur la victoire compliquée de ses troupes.

La Belgique l'a emporté face et lance idéalement son Mondial avec trois points, mais le match aura été compliqué pour des Belges bousculés par une courageuse formation du Canada.

Roberto Martinez a pris le temps d'évoquer plusieurs paramètres de la partie, lors d'un entretien accordé à la RTBF.

"Cette victoire est primordiale. Sans une longue préparation, vous devez trouver le moyen de remporter votre premier match", explique l'Espagnol dans un extrait choisi. "On peut maintenant analyser, améliorer certains aspects pour atteindre le niveau qu'on souhaite pour la suite. On n'a pas bien joué, mais on est parvenu à s'en sortir et à trouver une manière de remporter la rencontre. On doit construire sur la base de ce match", poursuit Martinez qui n'oublie de saluer l'auteur de l'arrêt décisif de la partie : "Thibaut Courtois a démontré pourquoi il est le meilleur gardien du monde."

"C'est normal de manquer de confiance dans le premier match d'une compétition majeure, et le groupe en a besoin. Il faut un peu de temps pour s'adapter à un tournoi. Un autre aspect, c'est la prise de risques du Canada qui pressait très haut. On avait du mal à passer les lignes adverses. Mais nous avons retrouvé du contrôle en deuxième période."