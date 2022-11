Amadou Onana sur sa complémentarité avec Axel Witsel : "Il a de l'expérience et ça m'aide beaucoup"

Le milieu de terrain des Diables a été crédité d'une bonne et solide prestation face au Canada. Sera-t-il titulaire face au Maroc dimanche ?

Après Kevin De Bruyne, c'était au tour d'Amadou Onana de faire face à la presse ce vendredi. Avec un grand sourire, le milieu de terrain des Diables Rouges s'est exprimé sans complexe sur plusieurs sujets comme sa bonne montée au jeu face au Canada. Sera-t-il titulaire face au Maroc ce dimanche aux côtés d'Axel Witsel ? La question a le mérite d'être posée.

"Je n’ai pas peur je l’ai dit avant de venir : je suis ici avec une motivation de fou et je suis là pour casser des barrières quand on me donne ma chance. C'est difficile de demander mieux que ça, le foot c’est une chance. Je profite de chaque instant, je n’ai pas de pression car je n’ai rien à perdre", a confié ce vendredi Amadou Onana en conférence de presse.

Quant à sa place dans le onze de base : "Je ne suis pas à la place du coach. Il fera ses choix, je veux juste donner le maximum de moi-même. Je pense que tous les joueurs ont des qualités. Mes qualités sont puissance et physique, je peux apporter dans ce domaine".

Sur sa complémentarité avec Witsel : "Je pense que je n'ai aucun problème à jouer avec Youri ou Witsel. Jouer avec Axel ça aide beaucoup, il a de l’expérience et il donne des conseils qui me facilite la tâche. Il sécurise beaucoup le milieu le terrain alors que moi je suis plus box to box".