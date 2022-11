La désillusion du Pays de Galles et de Gareth Bale: "Oui, c'est cruel"

Après la victoire tardive des Iraniens sur les Gallois, sur le score de 2-0, c'est tout un peuple qui est dépité.

Avec un point et l'Angleterre comme dernier adversaire, voir les huitièmes devient une utopie pour les Gallois de Gareth Bale. Le scénario du match face à l'Iran a été cruel puisqu'ils ont encaissé deux buts dans les derniers instants, à dix contre onze après l'expulsion du gardien Wayne Hennessey.

Le capitaine, qui fêtait sa 110ᵉ sélection ce vendredi, s'est exprimé au micro de Beinsport: "Oui, c’est cruel. Il n’y a aucun doute là-dessus. Nous avons lutté jusqu’à la dernière seconde. Nous avons essayé de marquer. Simplement, on va continuer de croire en nos chances, et travailler pour essayer de remonter au classement. Ça va être difficile, mais on va essayer de remonter."