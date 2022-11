Didier Deschamps savoure après la victoire face au Danemark : "Ce groupe a envie de faire de belles choses"

Les Bleus ont confirmé leur bonne entame de tournoi en battant le Danemark.

Malgré les polémiques, les doutes, les blessures de plusieurs cadres, la France est au rendez-vous de cette Coupe du Monde en étant la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Même si tout n'a pas été parfait face à une solide équipe danoise, Didier Deschamps s'est montré satisfait au micro de TF1 à l'issue de la rencontre : « On a fait beaucoup de choses intéressantes, on a manqué un peu de réussite. Bravo aux joueurs, il y a eu du répondant. On a pris ce but sur coup de pied arrêté, mais nous aussi on les a mis en difficulté. Ça me semble logique qu'on remporte ce match là, ce Danemark est souvent sous-côté".

Pas encore mathématiquement première de son groupe, la France a de quoi voir venir contre la Tunisie : "On a six points, on est content d'être qualifiés, on va savourer cela avant la Tunisie. La qualification amène la tranquillité et de très fortes probabilités qu'on soit premiers parce que notre différence de buts est bien meilleure que celle de l'Australie. On est dans la position idéale. Le premier objectif est atteint, surtout par rapport aux anciens champions du monde. Ce groupe est solide et a envie de faire de belles choses, il en a déjà fait deux belles avec ces deux victoires". L'équipe a en tout cas réussi son premier vrai test. Un révélateur positif avant les autres qui les attendent dans la phase à élimination directe.