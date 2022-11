"Je n'ai pas fait comme Ronaldo, j'espère que l'Antwerp tiendra sa promesse"

Radja Nainggolan, actuellement en vacances au Qatar, espère que sa situation changera dans les prochaines semaines.

Pour l'instant, Nainggolan profite encore un peu du soleil qatari, mais il s'entraînera à nouveau avec les U23 du Great Old dès lundi. "L'Antwerp n'a rien à me reprocher. J'ai été puni et j'ai purgé ma peine jusqu'au bout", a témoigné Nainggolan. "J'ai accepté de m'entraîner avec les Espoirs. Je garde le sourire pendant l'entraînement. Et je donne tout", a déclaré Nainggolan.

Nainggolan parvient toujours à trouver la motivation chez les U23 et, dit-il, il essaie de maintenir sa forme physique de cette manière. "Si je change de club en janvier et que je n'ai rien fait du tout, les blessures suivront."

Le mercato d'hiver arrive et Radja Nainggolan peut donc se chercher un nouveau club. "Le mercato ne commence qu'en janvier. L'Antwerp m'a dit qu'il allait coopérer, alors espérons que ce sera le cas", a fait écho le milieu de terrain. "Le club a fait un choix et je dois l'accepter. Je veux ajouter ceci : je n'ai jamais craché sur l'Antwerp comme Ronaldo a craché sur Manchester United", a conclu Nainggolan.