Moussa El Habchi, l'analyste vidéo marocain qui a travaillé avec Roberto Martinez : "Avec la Belgique dans notre groupe, j'aurai une équipe en moins à analyser"

L'analyse vidéo de la sélection marocaine connaît la Belgique comme sa poche.

Ce dimanche, la Belgique défiera le Maroc pour sa deuxième rencontre de cette Coupe du Monde 2022. Parmi le staff de la sélection marocaine, une tête que la Belgique connaît très bien, Moussa El Habchi. D'entraîneur des jeunes à analyste vidéo, retour sur le parcours d'une personne qui connaît les Diables Rouges et le championnat de Belgique comme sa poche.

Des débuts comme entraîneur des jeunes

C'est à l'Ajax Amsterdam que Moussa El Habchi débute sa carrière. Dans le staff Ajacide, le Marocain travaille à la détection des jeunes lors des saisons 2006-2007 et 2007-2008. Celui qui détient la double nationalité belge et marocaine débarque alors pour la première fois dans notre championnat, à Lokeren. Entraîneur des jeunes pendant une saison au Daknam, il fera rapidement ses valises pour franchir un cap dans sa carrière en s'engageant au Sporting d'Anderlecht (2008-2012), toujours en tant qu'entraîneur des jeunes.

Deux clubs en simultané et des débuts comme analyste vidéo

Durant cette période, Moussa El Habchi reçoit et accepte une proposition du FC Brussels pour devenir... analyste vidéo. Pour la première fois de sa carrière, le Marocain rejoint donc le staff d'une équipe professionnelle et cumule deux emplois (2009-2013). Après son départ d'Anderlecht en 2012, El Habchi prend les rênes des équipes espoirs du Beerschot, toujours pendant son mandat d'analyste vidéo au Brussels.

La Belgique ou l'exotisme, que choisir ?

Durant la saison 2012-2013, Moussa El Habchi quitte ses deux employeurs belges et délaisse définitivement les équipes espoirs pour se concentrer à plein temps sur l'analyse vidéo. Après deux saisons au club saoudien d'Al-Shabab, l'homme désormais âgé de 46 ans revient à l'intérieur de nos frontières et rejoint le KRC Genk. Deux années et puis s'en va, encore, pour un Moussa El Habchi qui rejoint l'Égypte et Zamalek jusqu'en 2016.

Le premier choix de Roberto Martinez

Alors qu'il vient d'arriver à la tête des Diables Rouges et qu'il se cherche un analyste vidéo, Roberto Martinez se voit renseigner le nom de Moussa El Habchi. Une proposition validée par le sélectionneur espagnol. Durant quatre ans, il fait partie du staff des Diables Rouges et cherche les failles de nos futurs adversaires. Présent en Russie, il participe à sa première Coupe du Monde. En parallèle, il travaille également avec les Red Flames et le Sporting d'Anderlecht.

En mars 2020, l'analyste vidéo et DJ lors du retour des Diables Rouges sur la Grand-Place de Bruxelles après la Coupe du Monde 2018 quitte le staff des Diables Rouges pour rejoindre celui du Maroc. "Je vais y trouver un emploi à temps plein, alors que je travaillais à temps partiel chez les Diables Rouges" avait-il alors déclaré pour justifier son départ.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, Moussa El Habchi fait donc partie du voyage au Qatar pour cette Coupe du Monde 2022, sa deuxième consécutive. "Avec la Belgique dans notre groupe, j'aurai une équipe à analyser en moins" s'était-il amusé dans les colonnes de La Libre Belgique en avril dernier. Méfiance donc, car cet homme connaît parfaitement nos points forts et nos points faibles.