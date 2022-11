Sur le terrain aussi, le Qatar a complètement manqué sa Coupe du Monde

Une longue préparation, une longue attente, une tonne de matches amicaux... tout ça pour ça.

Dans le courant de l'année 2019, le Qatar prévenait le Monde : Dans trois ans, pour notre Mondial, nous serons prêts. Une très belle victoire face au Japon en finale de Coupe d'Asie dès le mois de janvier, après s'être défait de l'Arabie Saoudite et de la Corée du Sud. Pas mal. Quelques mois plus tard, le Qatar est invité pour participer à la Copa America. Deux défaites face à l'Argentine et la Colombie, un partage face au Paraguay et un niveau de jeu plutôt encourageant : les Qataris progressent, ils seront prêts.

Dans les mois précédant cette Coupe du Monde 2022, le Qatar navigue au milieu des critiques, des polémiques. Conditions de vie inhumaines pour les travailleurs, prix exorbitants pour les supporters, interdiction de porter les couleurs LGBT…, Tout le monde attend de voir si, sur le terrain, le Qatar pourra se mettre en avant d'une belle manière, enfin.

Et là, c'est le drame

Durant leur préparation, les Qataris soufflent le chaud et le froid. D'un partage intéressant face au Chili à une défaite face à l'équipe espoirs croate, personne ne connaît réellement l'état de forme du pays-hôte, à quelques semaines du début de la compétition. Et là, c'est le drame. Un match d'ouverture complètement foiré contre l'Équateur, une deuxième rencontre tout aussi décevante face au Sénégal. Le Qatar est dehors, de sa propre Coupe du Monde, après deux petites rencontres.

Sur le terrain, le pays-hôte voulait impressionner pour faire oublier tous les débats et toutes les critiques qui ont entouré l'organisation de cette Coupe du Monde. Et c'est raté. Sportivement, le Qatar a manqué son projet. Tout son projet. D'une manière évidente, la reprise du Paris Saint-Germain par le pays organisateur de la compétition n'avait rien d'anodin. Le but était clair : remporter la bataille du Golfe des clubs européens, soulever la première Ligue des Champions du club de la capitale avant le début du Mondial, et impressionner. Se donner une bonne image. Car cela a toujours été cela, le but du Qatar, à l'image de ces faux-supporters engagés à quelques jours du début des hostilités. Si la qualification pour les 1/8es de finale paraissait complètement utopique, le Qatar devait donner une bonne image, sur le terrain, dans sa Coupe du Monde. Et là aussi, c'est un échec.

Quelle sera la stratégie du Qatar dans les mois, dans les années à venir ? A l'heure actuelle, nul ne peut le dire. Mais une chose est certaine : le pays organisateur devra se remettre en question et travailler davantage s'il veut gagner sa place sur l'échiquier du football mondial. Un nouveau projet, de nouvelles ambitions, pour ne pas connaître le même échec sportif que lors de la période 2012-2022.