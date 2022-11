Bernd Storck veut remettre les choses en ordre à Courtrai : "Il faut que ce soit totalement différent"

Le KV Courtrai en est déjà à son troisième entraîneur cette saison pour éviter la relégation. Bernd Storck réussira-t-il après les départs de Karim Belhocine et d'Adnan Custovic ?

Après des passages à Mouscron, au Cercle de Bruges, au KRC Genk et à Eupen, Courtrai est déjà le 5e club belge de Bernd Storck.

En raison des trois descendants cette année, de nombreux clubs belges ont peur et ainsi, après Belhocine et Custovic, Courtrai en est déjà à son troisième entraîneur de la saison, et nous ne sommes même pas encore en décembre. Storck veut déjà mettre les choses en ordre.

"Ce qui doit changer. C'est très simple, leur façon de penser doit être totalement et complètement différente", dit-il d'un ton sévère. "Dès mon arrivée, je leur ai demandé d'avoir une attitude positive. Soyez heureux d'être ici, de vous entraîner.... Je ne pense pas encore aux conséquences qui pourraient suivre en avril", a déclaré l'Allemand.