Mauvaise nouvelle pour le Portugal !

Un joueur lusitanien ne jouera pas les deux prochaines rencontres.

Titulaire en défense centrale face au Ghana (3-2) jeudi lors de la Coupe du monde 2022, Danilo Pereira (31 ans, 65 sélections et 2 buts) ne rejouera plus à l'occasion de cette phase de groupes. Le milieu de terrain polyvalent s'est blessé à l'entraînement samedi et a trois côtes cassées, selon Record.

Le sélectionneur portugais Fernando Santos, qui devra donc se passer des services du joueur du Paris Saint-Germain incertain pour la suite du tournoi,dispose de plusieurs solutions avec l'expérimenté Pépé ou le prodige Antonio Silva pour accompagner l'indiscutable Ruben Dias.