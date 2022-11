Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal: "Seule la victoire est belle aujourd'hui"

Le Sénégal jouera à 16 heures son dernier match de groupe.

Les Lions d'Aliou Cissé bataillent sans Sadio Mané depuis le début de la compétition. Avec une victoire et une défaite, les Sénégalais sont obligés de gagner contre l'Equateur pour atteindre les huitièmes. Chose dont le coach est conscient.

"C'est un match très important pour cette génération qui a déjà fait des choses exceptionnelles. À nous de préparer ça lucidement. Je demande à mes garçons de se concentrer sur le jeu. Ce sont des matches à enjeu. Parfois l'enjeu l'emporte sur le jeu. Donc la meilleure façon de faire, c'est de penser au jeu. On a le potentiel offensif pour marquer à tout moment. Donc, on doit jouer, jouer et encore jouer pour espérer gagner. Seule la victoire est belle aujourd'hui (mardi). On doit avoir l'énergie et l'agressivité qu'on a eues dans d'autres matches décisifs ces dernières années." a déclaré Aliou Cissé ce matin en conférence de presse.