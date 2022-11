Face à la Croatie, Eden Hazard veut voir "onze guerriers" sur le terrain

Une fois derrière lui les questions sur les tensions dans le vestiaire, Eden Hazard s'est focalisé sur le match de jeudi face à la Croatie.

Eden Hazard le sait : la Belgique n'est pas bonne dans cette Coupe du Monde et peine à créer le danger. "Oui, nous avons du mal à trouver la dernière passe, faire le dernier dribble. On a du mal à trouver Michy devant, par exemple. Je crois que c'est dû à un manque de confiance", reconnaît le capitaine des Diables Rouges. "Maintenant, le plus important sera de la retrouver, cette confiance. Il faut arrêter de parler et se focaliser sur le terrain. Mais c'est clair qu'on espère se créer plus d'occasions contre la Croatie, car jusqu'ici, on s'en crée peu. Cela dit, si ça ne marche pas, il faut aussi être solide derrières, car si on ne prend pas de but et qu'on en marque un, on est qualifiés".

Le défi sera aussi de ne pas baisser les bras comme après le premier but marocain. "Je ne sais pas pourquoi on s'est effondrés comme ça", regrette Hazard. "Il y a des cadres avec plus de 100 caps, du talent, de l'expérience...Mais on a un peu bafoué les consignes du coach. On veut aller trop vite, et résultat, on fait les mauvais choix, comme de longs ballons au lieu de construire. Je pense aussi qu'on a arrêté d'y croire trop vite". Pas question de voir ça jeudi. "Au vu du contenu de la réunion d'hier, j'en suis sûr : il y aura 11 guerriers sur le terrain contre la Croatie. On sait que ce sera notre dernier match en cas de mauvais résultat, il faudra donc monter sur la pelouse en voulant tout donner". Voilà qui est rassurant.