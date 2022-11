Le plan de l'Angleterre pour stopper Gareth Bale

Duel de voisins d'outre-Manche ce mardi soir (20h).

Déjà qualifiée pour les huitièmes, l'Angleterre devra faire attention au Pays de Galles, qui ne compte qu'un point et qui est obligé de battre son voisin pour espérer accrocher les huitièmes. Plus précisément, les Anglais devront se méfier de Gareth Bale, star et capitaine de la sélection galloise.

"Gareth (Bale) a remporté cinq Ligues des champions et trois Ligas, il est donc certainement considéré comme l'un des plus grands joueurs britanniques de tous les temps", a déclaré le défenseur anglais Kieran Trippier en conférence de presse. "Il est resté au Real Madrid pendant près de 10 ans et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui survivent aussi longtemps s'ils ne sont pas de grands joueurs."

Lui aussi ancien joueur de Tottenham; Trippier n'aura pas d'états d'âme et veut gagner ce duel britannique. "(Même face à) Gareth, nous avons prouvé que nous sommes forts défensivement. En 2018, nous avons eu un bon bilan défensif, et à l'Euro également. Vous devez être fort défensivement lors de tels tournois. Nous avons besoin d'équilibre, avec des bons joueurs offensifs mais aussi en défense. Gareth le sait et l'a déjà vu par le passé."