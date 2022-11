Kylian Mbappé pourrait être laissé au repos contre la Tunisie

L'Equipe de France, qui joue son dernier match de poule ce mercredi face à la Tunisie (16h), pourrait être privée de Kylian Mbappé.

Comme le relayent les médias français, Kylian Mbappé souffre d'une blessure à la cheville qui se serait réveillée après le match face au Danemark.

"C’est une douleur sans gravité et qu’il avait déjà ressentie contre le Danemark et qui peut resurgir de temps à autre. Une décision sera prise dans les prochains heures s’il sera titulaire ou non contre la Tunisie", a déclaré Stéphane Latour, envoyé spécial auprès de l'Equipe de France pour le journal L'Equipe.

Meilleur buteur actuel du tournoi avec trois buts, Mbappé pourrait donc être laissé au repos ce mercredi par Didier Deschamps afin de ne prendre aucun risque. Avec 6 points sur les deux premiers matchs, la France est déjà assurée de participer aux huitièmes de finale.