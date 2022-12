Hein Vanhaezebrouck et Steven Defour savent ce que le prochain sélectionneur de la Belgique doit faire

Steven Defour et Hein Vanhaezebrouck étaient hier les invités du Cirque d'hiver de Gand, le camp de base de la VRT pour la Coupe du monde. Ils avaient eux aussi leur avis sur ce qu'il fallait faire après les adieux de Roberto Martinez.

Steven Defour sait quelle sera la première tâche du nouveau sélectionneur national. "Parler à beaucoup de joueurs et faire une sélection", a déclaré l'ancien Diable rouge. "Cela doit être fait sur la base des performances. Si Jan Vertonghen est le meilleur chaque semaine, il devrait être sélectionné."

Vanhaezebrouck est d'accord. "Je suis Steven. Tout est question de qualité. Si vous êtes en forme et que vous le restez et que vous montrez de la qualité, alors vous devez continuer à jouer. Après le départ de gars comme Dembélé, Fellaini, Vermaelen et Kompany, il y a aussi moins de concurrence. Avant, il fallait se battre pour être dans l'équipe. Maintenant, les 11 étaient presque toujours certains et ce n'est pas toujours une bonne chose."