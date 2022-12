🎥 Un match amical du KV Ostende tourne mal, l'arbitre arrête la rencontre temporairement

En première période déjà, l'arbitre local avait dû arrêter le jeu temporairement. En cause, expliquait-il : le banc du KV Ostende, qui s'était emporté (en anglais) à l'encontre du juge de ligne au sujet d'un penalty. "Les choses ont pris une tournure bizarre, l'entraîneur principal du KV Ostende (Dominik Thalhammer, nda) a reçu un carton rouge totalement exagéré après avoir été en désaccord avec l'arbitre. Il a refusé de quitter le terrain, l'arbitre est donc parti", explique le PEC Zwolle.

La rencontre a finalement pu reprendre, avec Dominik Thalhammer. Le KV Ostende a remporté le match 1-0 sur un but de Nick Bätzner.

De assistent-scheidsrechter denkt in het Engels te zijn uitgescholden, maar hiervan was helemaal geen sprake. Er wordt nu overlegd of er met of zonder scheidsrechter wordt verder gespeeld. (0-0) #peckvo #pecinroldán https://t.co/Pg22kcfs4j pic.twitter.com/mLH8OWjBHL