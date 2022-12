Le coach polonais honnête : "J'ai cherché les faiblesses de la France, mais..."

Le sélectionneur de la Pologne est connu pour son humour pince-sans-rire. À la veille du match le plus important de sa carrière, il n'a pas perdu ce trait.

La Pologne a réussi une belle performance en sortant des poules, même si elle n'a pas séduit les amoureux de beau jeu. Face à la France, le projet sera certainement...de tenir bon, et d'espérer des exploits individuels. Car Czeslaw Michniewicz, sélectionneur de la Pologne, ne s'en cache pas en conférence de presse : "Écoutez, j'ai essayé d'analyser les points faibles de la France. Je n'en ai pas trouvé. Mais chaque équipe fait des erreurs lors de certaines phases de jeu ; à nous d'en profiter. Cela dit, si nous ne les mettons pas sous pression, ces erreurs n'arriveront pas", pointe-t-il.

Ce match sera le plus important de la carrière de Michniewicz, et l'un des plus importants dans l'histoire récente du football polonais : "C'est honneur d'affronter le champion du monde", reconnaît le sélectionneur polonais, qui ajoute en plaisantant : "En boxe, si vous battez le champion, vous êtes champion. Nous serons donc en quelque sorte le champion du monde temporaire si nous les éliminons". La Tunisie est donc ravie d'apprendre qu'elle est championne du monde.