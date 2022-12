La fille d'André Ayew s'effondre après son pénalty manqué

Le Ghana est éliminé de la Coupe du monde après sa défaite face à l'Uruguay. Face à la Celeste, les Black Stars n'ont pas su laver l'affront de 2010 et cette défaite cruelle en quarts de finale.

Seul joueur ghanéen présent lors des deux affrontements, en 12 ans d'intervalle, André Ayew a peut-être eu ce douloureux evènement en tête au moment de botter le penalty ce vendredi. Il a vu son envoi être stoppé par Rochet.

Un crève-coeur pour certains, voire même un choc pour d'autres. C'est le cas de la fille d'André Ayew, qui est tombée dans les pommes après ce penalty manqué. La petite âgée de 7 ans a été prise en charge et va bien.

Andre Ayew went from the stadium straight to the hospital to see his daughter who collapsed when he missed the penalty against Uruguay. It was quite scary but thankfully, she’s doing fine now🙏🏾 pic.twitter.com/PlWp1ZKnFK