Angleterre : Jordan Henderson s'attire les louanges d'une légende de Liverpool

Démarrant la compétition sur le banc, Jordan Henderson a ensuite été placé dans le onze de base par Gareth Southgate, changeant de système et décidant de ne plus titulariser Mason Mount. Résultat : le capitaine de Liverpool a démarré les deux dernières rencontres de son équipe et s'est montré décisif, marquant en huitièmes de finale lors de la victoire 3-0 face au Sénégal.

"En tant que fan de l'Angleterre, je suis évidemment l'Angleterre et Jordan d'un point de vue personnel. Je pense qu'il a été impeccable, tant sur le terrain qu'en dehors", a déclaré Steven Gerrard au médias sociaux du club de Liverpool. "Lors de sa dernière prestation (contre le Sénégal, ndlr), il a été élu homme du match, ce qui est tout à fait mérité, et il a fait taire les critiques qui, pour une raison ou une autre, semblaient le pointer du doigt."

