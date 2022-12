Ruud Vormer évoque Daley Blind : "Je ne comprends pas pourquoi il a continué de jouer"

Daley Blind affronte l'Argentine avec les Pays-Bas à la Coupe du monde. Pour Ruud Vormer, cela fait longtemps qu'il aurait dû arrêter de jouer au football.

Il y a trois ans, Daley Blind s'est effondré lors du match contre Valence en Ligue des champions. Il y avait des problèmes avec son muscle cardiaque à l'époque. "On lui a ensuite implanté un défibrillateur. Un an plus tard, il l'a eu à nouveau. Depuis lors, il va bien. Je trouve cela très effrayant à voir", a déclaré Ruud Vormer à Het Nieuwsblad.

Avec Christian Eriksen, c'est arrivé lors du championnat d'Europe avec le Danemark. Vormer regardait le match avec Anthony Van Loo à ce moment-là. Il a vécu la même chose à Roulers et à Courtrai. "Quand Anthony raconte ça, ce sont des histoires très désagréables. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ces types continuent. Je sais, c'est facile pour moi de parler. Je n'en ai jamais fait l'expérience."

"Mais si j'étais Blind ou Eriksen, j'arrêterais. Anthony pense aussi qu'il aurait dû abandonner. Eriksen, à ses yeux, aurait déjà dû abandonner lui aussi. C'est d'autant plus courageux que Daley joue alors encore à ce niveau, dans une Coupe du monde."