Neymar s'exprime pour la première fois: "Je suis psychologiquement détruit"

Le Brésilien avait fait de la Coupe du Monde son objectif de la saison. Il va devoir s'en remettre.

Neymar n'avait pas caché que la Coupe du monde au Qatar était sa grande priorité du début de saison. L'élimination précoce face à la Croatie aux tirs au but dès les quarts de finale hier est donc une onde de choc pour le numéro 10 de la Seleçao.

Ce samedi, après quelques heures de recul, Neymar a publié un message terrible sur Instagram, confiant son immense déception face au choc qui vient de le frapper lui mais aussi tout un pays.

« Je suis psychologiquement détruit. C'est certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a paralysé pendant 10 minutes et juste avant de finir en larmes sans m'arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Je suis fier de mes coéquipiers car cela ne manquait pas d'engagement et de dévouement. Ce groupe le méritait, nous l'avons mérité, le BRÉSIL le méritait... Mais ce n'était pas la volonté de DIEU ! Cela valait la peine de ressentir l'affection de chacun. Merci à tous pour votre soutien pour notre équipe nationale. Malheureusement ça n'a pas marché... ça va faire mal pendant longtemps. Merci pour tout mon DIEU, tu m'as tout donné pour que je ne puisse pas me plaindre. Juste merci de veiller sur moi Tout honneur et toute gloire sont toujours pour toi, peu importe les circonstances. »