Le RWDM remonte sur le podium face à un Virton en perdition

Si les Bruxellois semblent armés pour lutter jusqu'au bout, les Gaumais vont droit dans le mur.

Il n'y a pas vraiment eu match ce dimanche après-midi entre le RWDM et Virton. Enfin si, durant une mi-temps, les visiteurs ont fait illusion au Stade Edmond Machtens. Pourtant, les locaux ouvrent le score via Biron sur penalty (10', 1-0). On se dit que le RWDM est sur une voie royale, mais Mabella égalise peu avant la mi-temps (40'), 1-1).

Joie de courte durée pour les joueurs de Virton puisqu'il ne faut que quelques secondes à El Ouagdi pour rendre l'avantage aux locaux (44', 2-1). Cet avantage sera définitif et renforcé par Challouk qui fixe le score à la 62ème minute (3-1).

Au classement, le RWDM reprend la troisième place du classement au Lierse, à trois points de Beveren et à un point du Beerschot qui joue face au SL 16 FC ce dimanche soir.