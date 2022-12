🎥 Les joueurs anglais ramènent...un chat à la maison

Ce n'est pas la chatte à Dédé, mais l'Angleterre s'était prise d'affection pour Dave, chat errant dont s'occupait particulièrement Kyle Walker au camp de base des Three Lions. Le joueur de Manchester City avait même fait une promesse : si l'Angleterre était championne, il adopterait Dave et le ramènerait avec lui.

Malgré l'élimination, le félin va quitter ses pénates de Doha et rentrer en Angleterre avec la sélection anglaise. C'est ce que rapporte PA Media. Dave le chat va cependant devoir effectuer des vaccins et subir une longue quarantaine avant de pouvoir être définitivement adopté par l'un des joueurs anglais.

Dave the cat is coming home.



The England #FIFAWorldCup squad have adopted a stray cat in Qatar, who spent time around the players in between matches and has begun its journey to join them in the UK pic.twitter.com/eXMDEfSnIs