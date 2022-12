Le Beerschot réagit aux propos du coach des U23 du Standard : "Le club regrette que tous nos fans aient été traînés dans la boue par cette accusation sans fondement"

Le Beerschot a gagné contre SL16 FC (1-0) dimanche lors de la dix-septième journée de Challenger Pro League.

L'entraîneur des U23 du Standard de Liège Joseph Laumann ne parlait pas du match après la rencontre, mais surtout des supporters du Beerschot. Il a entendu des cris de singe depuis le banc de touche (à lire ICI).

Le club anversois a directement aux propos du coach liégeois. "Le Beerschot a appris avec surprise que l'entraîneur du SL16 FC a entendu des "bruits de singe que tout le monde aurait entendu" pendant le match entre le Beerschot et le SL16. Le Beerschot est un club qui se dresse contre le racisme et la discrimination, mais aussi pour ses propres supporters. Le club a enquêté par tous les moyens disponibles pour savoir si des cris racistes ont été adressés à des joueurs de l'équipe adverse. Au moment de cette communication, elle n'a trouvé aucune preuve que ces bruits avaient été effectivement émis.

Lundi matin, le Beerschot a reçu le rapport de l'arbitre et du délégué du match. Cela indique que SL16 leur a également transmis cette plainte. Cependant, ni les quatre arbitres ni le délégué du match n'ont identifié de chants racistes. Des enquêtes internes auprès des stewards et du personnel de sécurité, ainsi que le visionnage de la retransmission télévisée, ont abouti au même constat. Le club regrette donc que tous nos fans aient été traînés dans la boue par cette accusation sans fondement.

Cependant, ce qui était très clairement visible sur les images et également évident dans le rapport du délégué du match, c'est le comportement antisportif et carrément agressif des joueurs et du personnel des visiteurs envers nos joueurs et membres du staff. Certains de nos stewards ont même dû faire face à une agression physique de la part des visiteurs. Un tel comportement est inacceptable pour le Beerschot. Le Beerschot fournira donc ces images au parquet fédéral. La protection de nos stewards et du personnel de sécurité est une priorité pour notre club dans ce domaine", peut-on lire dans le communiqué des Rats.