Walid Regragui détruit les datas : "Les xG...tu as 4 de xG mais un attaquant en bois qui rate 4 occasions"

Le sélectionneur du Maroc était en grande forme en conférence de presse à la veille de Maroc-France, en demi-finale de la Coupe du Monde.

Le Maroc est la grosse surprise de cette Coupe du Monde, et obtient ces résultats grâce notamment à une organisation sans faille. Les Lions de l'Atlas ont dès lors été plutôt critiqués pour un jeu de contre, pragmatique et laissant la possession à l'adversaire. Interrogé à ce sujet, Walid Regragui, en conférence de presse, s'est lâché. "On va jouer comme on sait le faire. Puis, il y a la mode...je vais le répéter, comme on est demi-finale, j'aurai peut-être plus d'écho. Cette possession de balle, c'est extraordinaire comment même vous, les journalistes sportifs, ça vous fait rêver", commence-t-il.

"60, 70% de possession de balle et tu as fait 2 tirs dans le match. Les xG...ça, c'est vraiment une invention géniale pour les coachs et les joueurs, les xG (expected goals, nombre de buts qu'une équipe "aurait dû" inscrire selon les occasions qu'elle s'est créée, nda). "On aurait pu gagner parce qu'on avait 4 de xG". Mais t'as un attaquant en bois qui a loupé 4 occasions", assène Regragui. "Nous, on est là pour gagner. La possession, si on peut l'avoir, on va la prendre, s'ils ne nous la laissent pas, on va faire ce qu'il faut pour gagner (...) il faut qu'on sache comment faire, comme dans les matchs précédents, pour qu'ils tirent le moins au but et aient le moins de xG possible".

Je vais demander à Infantino de donner des points au-delà de 60% de possession, on tient un truc, là

Walid Regragui a ensuite ironisé : "Je devrais demander à (Gianni) Infantino, si on peut recevoir un point ou trois points en ayant 60, 70% de possession. Ca changerait beaucoup de choses en championnat. Parce qu'à part Manchester City, la possession...je suis passé par là aussi, hein, c'était mon rêve aussi. Guardiola et son tiki-taka, ça m'a rendu fou. C'est sûr que quand tu as De Bruyne, Bernardo Silva, c'est facile (...) Moi, je veux gagner".

Regragui a d'ailleurs une théorie sur les raisons des critiques à l'encontre du Maroc. "Il y a beaucoup de critiques venant des journalistes européens, parce que ça les dérange de voir une équipe africaine jouer comme les équipes européennes", estime le coach des Lions de l'Atlas. "Ca fait plaisir de pouvoir dire "oh, ça jouait bien, ces Africains, il y a eu des danses, ils ont fait plaisir, Boufal il a mis deux petits ponts, c'est magnifique, mais ils rentrent à la maison". Non, c'est fini ça, on est passés à autre chose. On a envie de gagner, de montrer aux pays en voie de développement dans le football qu'ils peuvent gagner. Il n'y a pas qu'une manière de gagner", conclut Regragui.