Le Standard de Liège chute contre Valenciennes en match amical

Ce mercredi après-midi, le matricule 16 croisait le fer avec Valenciennes.

Avant la reprise qui aura lieu la semaine prochaine, le Standard de Liège disputait un match amical contre Valenciennes ce mercredi après-midi à Sclessin. Durant le round d'observation, Alzate tentait sa chance à l'entrée du rectangle mais son tir était contré par l'ex-Rouche Buatu (6e). Bodart effectuait un arrêt cinq minutes plus tard (11e). Dönnum provoquait un penalty peu avant la demi-heure de jeu et c'était Dussenne qui se chargeait de transformer l'envoi, mais Larsonneur détournait le tir (28e). Le portier de Valenciennes captait ensuite un tir d'Ohio (32e) avant d'effectuer un arrêt réflexe sur une tête de Dönnum (38e). Le score restait nul et vierge à la pause (0-0).

Le début de la seconde période était poussif. Toutefois, Valenciennes trouvait la barre transversale (68e). Balikwisha tentait sa chance à distance, mais le gardien adverse restait vigilant (77e). L'actuel sixième de Ligue 2 ouvrait le score via une repise de la tête de Kaba (80e), 0-1. Perica n'était pas loin d'égaliser mais son tir filait juste à côté (82e). Le Standard ne parvenait pas à arracher le partage.

Les Rouches se déplaceront à l'Antwerp mardi prochain (20h45) en Coupe de Belgique.

Standard : Bodart, Barrett, Laifis, Dussenne (Bokadi 67e), Fossey (Zinckernagel 81e), Alzate (Melegoni 67e), Cimirot, Dönnum (Dragus 42e) , Balikwisha (Raskin 81e), Davida (Canak 67e), Ohio (Perica 66e)

Valenciennes : Larsonneur, Debuchy, Buatu, Linguet, Diliberto, Innocenti, Berthomier, Touré, Bonnet (Kaba 46e), Haouari (El Amri 46e), Nomel (Noubissi 46e)