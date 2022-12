📷 Le drôle de message de Karim Benzema sur les réseaux sociaux

L'international français n'a pas été repris par Didier Deschamps pour la finale et aurait fait passer un message depuis Instagram.

La France va jouer l'Argentine ce dimanche afin de décrocher sa troisième étoile et de reconduire son titre mondial. Karim Benzema a été absent toute la Coupe du monde à cause d'une blessure mais plusieurs médias évoquaient un possible retour pour la finale.

Une question qui a vite été balayée du revers de la main par Didier Deschamps qui s'est donc opposé à un retour de l'international français dans son groupe.

Sur Instagram, "KB9" a posté une photo avec comme message "ça ne m'intéresse pas". Beaucoup s'interrogent sur le destinataire de ce message. Mais selon Relevo, il n'aurait pas fait le chemin jusqu'à Doha pour soutenir les Bleus.