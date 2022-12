Fadel Gobitaka et La RAAL souhaitent revenir de Liège avec un résultat : "On veut rester dans ce top 3 avant la trêve hivernale"

Choc au programme ce dimanche après-midi (15h) entre le RFC Liège et La RAAL La Louvière lors de la dix-huitième journée de Nationale 1.

Une rencontre entre le deuxième et le troisième du classement. "On s'attend à une rencontre difficile car on connaît un peu l'équipe. On est prêts et on verra si on revient de Liège avec un résultat", nous confie Fadel Gobitaka. "Le public liégeois est bien connu. Il est passionné et ne va rien lâcher. Mais on va y faire face et tenter de prendre les trois points. On veut rester dans ce top 3 avant la trêve hivernale même si le championnat est encore très long", souligne l'ailier gauche.

Le bilan des Loups est plus qu'honorable jusqu'à maintenant avec une troisième place au classement et 36 points au compteur après 17 journées de championnat. "Pour un promu, c'est plutôt bien non ? On est à trois points du leader et à deux unités du deuxième. Il faudra tenir sur la longueur car c'est un marathon et non un sprint", explique le joueur âgé de 24 ans.

© La RAAL La Louvière

Auteur de quatre buts et de sept passes décisives depuis le début de la saison, Fadel Gobitaka ne compte pas s'arrêter là. "C'est plutôt correct et j'ai à coeur de réaliser une belle saison. Je suis content d'avoir rejoint ce club l'année dernière. Un joli projet qu'on veut mener à bien en hissant le club en Challenger Pro League", ajoute l'ancien joueur du Standard de Liège.