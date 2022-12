La Fifa pointée du doigt après ses récentes décisions : "Des conséquences néfastes pour les joueurs"

Les récentes décisions prises par la Fifa ne sont pas du tout du goût de la World League Football.

Le syndicat mondial des ligues de football (World League Football) s'est indigné après les décisions prises par Gianni Infantino et la Fifa. Il dénonce des décisions prises "de manière unilatérale, sans consultation, et encore moins sans accord des joueurs et des supporters".

Pour le syndicat, avec le calendrier déjà surchargé, tout cela crée un "risque de congestion des matchs, de nouvelles blessures et de distorsion de l'équilibre compétitif".

La World League Football fait référence à l'extension de la Coupe du monde des clubs à 32 équipes à partir de 2025.