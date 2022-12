Après José Mourinho, un autre entraîneur se profile pour reprendre le Portugal

Après huit ans de règne de Fernando Santos, les Portugais doivent faire le bon choix.

De désillusions en désillusions lors des grands tournois qui ont suivi l'Euro 2016, les supporters portugais pensaient que Fernando Santos passerait à nouveau à travers les mailles du filet et conserverait son poste de sélectionneur. Son départ définitivement officialisé, il s'agit maintenant de lui trouver un successeur. Comme à chaque fois, le nom de José Mourinho est évoqué. Problème : il est en poste à l'AS Rome. L'idée que la fédération attende la fin de saison pour le faire venir a été évoquée, certains évoquant même la possibilité de le voir cumuler les deux fonctions.

Pourtant, un autre entraîneur lusitanien qui a fait ses preuves est lui libre de tout contrat. Il s'agit de Bruno Lage, remercié par Wolverhampton en octobre dernier. Selon le journal portugais Record, l'ancien entraîneur à succès de Benfica serait une alternative de plus en plus crédible au difficile dossier du Special One. Son passé à Lisbonne et à Wolverhampton lui offriraient l'avantage de connaître une bonne partie de l'équipe.