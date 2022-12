📷 Le célèbre chef Salt Bae pose avec la Coupe du monde et crée la polémique

Le rêve d'une vie. La consécration ultime. En remportant la Coupe du monde ce dimanche, les coéquipiers de Lionel Messi ont pu brandir le trophée designé par Silvio Gazzaniga, si petit par la taille (il mesure à peine 36 centimètres) mais si grand par le prestige.

Certains opportunistes y ont alors vu l'occasion de s'inviter parmi la délégation argentine et de toucher le trophée le plus prestigieux du football mondial. C'est le cas de Nusret Gökçe, également connu sous le nom de Salt Bae.

Installé à Doha pendant le tournoi, le chef turc s'est invité sur le terrain et est parvenu à poser avec plusieurs joueurs argentins. On le voit tenir le trophée avec Angel Di Maria. Salt Bae s'est également montré très insistant envers Lionel Messi, lui demandant plusieurs fois un selfie.

Salt Bae is all about ostentatious displays of wealth and excess, and that’s just not Messi ’s style. https://t.co/BJYoAvxe3b

La toile s'est indignée suite à la publication des photos de Salt Bae. "J'aimerais entendre l'explication de la FIFA sur les raisons pour lesquelles ce célèbre chef a accès au terrain lors d'une finale de Coupe du monde pour avoir des selfies avec Messi", a pesté Martyn Ziegler, directeur des sports du Times.

I’d love to hear FIFA’s explanation of why this celebrity chef gets access onto the pitch at a World Cup final for selfies with Messi etc pic.twitter.com/YcUxj4zpbm