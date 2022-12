Karim Benzema prend sa retraite internationale !

Au lendemain de la finale perdue par les Bleus, et après avoir manqué la Coupe du Monde sur blessure, Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale.

Le Ballon d'Or 2022 ne portera plus le maillot de l'Équipe de France. Alors qu'une polémique avait éclaté ces derniers jours concernant son absence au Qatar pour la finale de la Coupe du Monde et que Karim Benzema avait adressé quelques messages cryptiques via les réseaux, la page est désormais tournée...définitivement : l'attaquant international français a annoncé qu'il se retirait de la sélection. "J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", écrit-il via Twitter.

Karim Benzema quitte les Bleus après 97 caps et sur un total de 37 buts, qui en fait le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe de France. Après avoir disputé la Coupe du Monde 2014 (3 buts), il manquera l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018 suite à ses déboires extra-sportifs et l'affaire l'opposant à Mathieu Valbuena. Didier Deschamps ne le rappellera plus jusqu'à mai 2021. Benzema fait alors un retour remarqué juste avant l'Euro 2020, où il inscrit 4 buts, et remporte la Nations League, son seul trophée en EDF. Juste avant la Coupe du Monde 2022, il s'occasionne une légère blessure qui lui vaut de quitter le groupe, ce qu'il n'aurait pas digéré, estimant qu'il aurait pu rester et revenir à temps. Une fin en mode mineur pour un grand attaquant.