L'homme clé Maxime d'Arpino bientôt de retour au KV Oostende : "Les méthodes de Thalhammer me rappellent celles de Blessin"

Le joueur de 26 ans est absent depuis huit mois en raison d'une déchirure des ligaments croisés.

Véritable homme clé du KV Ostende, Maxime d'Arpino a manqué la fin de saison dernière et le début de cet exercice 2022-2023 en raison d'une déchirure des ligaments croisés. C'est donc de l'extérieur qu'il a assisté au premier tour très difficile des Côtiers, qui pointent à la 14e place du classement. "Pourtant, j'ai trouvé qu'on n'avait pas si mal commencé. Mais ensuite, on a commencé à perdre des matches à cause de petits détails et de petites erreurs et on s'est retrouvés dans une spirale négative."

Durant sa convalescence, le milieu de terrain français a décidé de rentrer au pays. "Je suis d'abord allé me faire soigner à Lyon, puis à Paris. C'était un choix conscient. J'avais du mal, à Ostende. Je voyais mes coéquipiers sur le terrain pendant que je me faisais soigner auprès du kiné. C'était très difficile pour moi, c'est pourquoi j'ai décidé de prendre du recul."

Avec l'arrivée de Dominik Thalhammer, Maxime d'Arpino pense que le KVO vivra des jours meilleurs lors de ce deuxième tour. "Ses méthodes me rappellent celles de Blessin. On se retrouve donc dans un environnement familier. Espérons que la sauce prenne rapidement, car ce début de saison est tout sauf ce dont nous avions espéré."