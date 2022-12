Lionel Messi entre aussi dans l'histoire.. sur Instagram

Après un match épique contre l'équipe de France, l'Argentine s'est finalement imposée lors de la séance de tirs au but (4 penaltys à deux), remportant ainsi la troisième Coupe du monde de son histoire. Il ne manquait donc que ce trophée à l'immense carrière de Lionel Messi et c'est désormais chose faite.

Le capitaine de l'Albiceleste a posté sur son compte Instagram une publication qui va entrer dans l'histoire du réseau social. Avec plus de 45 millions de likes à ce jour, le post de la victoire de la Pulga en Coupe du monde est désormais le post Instagram le plus liké de l'histoire pour un sportif.

With more than 45 million likes so far, Leo Messi's World Cup victory post is now the most liked Instagram post by a sportsperson in history. pic.twitter.com/nF1fpZjltN