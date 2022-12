Une piste qui se précise pour Roberto Martinez ? La Pologne limoge son sélectionneur

Czeslaw Michniewicz (52 ans) n'est plus le sélectionneur de la Pologne, une sélection où est cité un certain...Roberto Martinez.

Ce jeudi, la fédération polonaise de football (PZPN) a annoncé que le contrat de Czeslaw Michniewicz ne sera pas prolongé. "Czeslaw Michniewicz cessera d'occuper le poste de sélectionneur de l'équipe nationale le 31 décembre 2022", a écrit le communiqué.

Eliminé en huitièmes de finale de la Coupe du monde par la France, Michniewicz quitte donc déjà la sélection polonaise. Il avait repris les rênes de l'équipe nationale en janvier dernier, en remplacement de Paulo Sousa. Son bilan en Ligue des nations - 3e de son groupe, composé de la Belgique, le Pays de Galles et les Pays-Bas - n'a pas non plus été à la hauteur des attentes.

Pour le remplacer, la presse polonaise annonce un certain Roberto Martinez en tête de liste. "Vous ne savez jamais ce que l'avenir vous réserve", avait déclaré l'ancien sélectionneur des Diables Rouges dans un entretien à un journal polonais.