Standard : Ronny Deila accueille un nouvel adjoint

Pendant le stage hivernal, Ronny Deila a fait savoir qu'il avait besoin de renfort sur et en dehors du terrain.

L'été dernier, Ronny Deila est arrivé à Sclessin avec son adjoint Efrain Juarez. L'ancien entraîneur des U21 Geoffrey Valenne, Jean-François Gillet et les préparateurs physiques Renaat Philippaerts, Léo Djaoui et Kevin Miny ont ensuite complété le staff liégeois.

Frazer Robertson rejoint le staff du Standard de Liège en provenance de la deuxième équipe de Philadelphie où il travaillait également comme assistant, selon la DH.

Robertson a déjà travaillé à la Right to Dream Academy au Ghana et au club écossais St Mirren FC. Il était déjà sur le banc mardi soir lors du match de coupe à l'Antwerp.